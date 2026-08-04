Anandi Concert de musique indienne, flûtes, Yaadhava Salle des fêtes Castels et Bézenac

Informations pratiques

Castels et Bézenac

Anandi Concert de musique indienne, flûtes, Yaadhava

Salle des fêtes Finsac Castels et Bézenac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Concert de musique indienne mardi 4 août à

20h30 à la salle des fêtes de Castels, avec petite

restauration à partir de 19h00 et buvette.

Le lien pour les réservations ttps://www.helloasso.com/associations/anandi/ev

Renseignements au 07 44 52 66 35 ou www.anandiasso.fr

L’association Anandi accueille des artistes exceptionnels qui ne viennent que

rarement en France pour un concert de musique indienne mardi 4 août à

20h30 à la salle des fêtes de Castels, avec petite

restauration à partir de 19h00 et buvette.

Le lien pour les réservations ttps://www.helloasso.com/associations/anandi/ev

Renseignements au 07 44 52 66 35 ou www.anandiasso.fr .

Salle des fêtes Finsac Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 52 66 35 anandiasso@mailo.com

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English : Anandi Concert de musique indienne, flûtes, Yaadhava

The Anandi association presents a Sattriya dance show.

See you on Saturday February 8 from 7.30pm at the Finsac village hall.

Refreshments and food available from 6.00 pm.

15? / 10?

Dancer, choreographer, musician and teacher, Bhabananda is a leading figure in Sattriya dance.

L’événement Anandi Concert de musique indienne, flûtes, Yaadhava Castels et Bézenac a été mis à jour le 2026-07-31 par Périgord Noir Vallée Dordogne