Anandi Concert de musique indienne, flûtes, Yaadhava Salle des fêtes Castels et Bézenac
mardi 4 août 2026 · Salle des fêtes · Castels et Bézenac
Informations pratiques
Castels et Bézenac
Anandi Concert de musique indienne, flûtes, Yaadhava
Salle des fêtes Finsac Castels et Bézenac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concert de musique indienne mardi 4 août à
20h30 à la salle des fêtes de Castels, avec petite
restauration à partir de 19h00 et buvette.
Le lien pour les réservations ttps://www.helloasso.com/associations/anandi/ev
Renseignements au 07 44 52 66 35 ou www.anandiasso.fr
L’association Anandi accueille des artistes exceptionnels qui ne viennent que
rarement en France pour un concert de musique indienne mardi 4 août à
20h30 à la salle des fêtes de Castels, avec petite
restauration à partir de 19h00 et buvette.
Le lien pour les réservations ttps://www.helloasso.com/associations/anandi/ev
Renseignements au 07 44 52 66 35 ou www.anandiasso.fr .
Salle des fêtes Finsac Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 52 66 35 anandiasso@mailo.com
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English : Anandi Concert de musique indienne, flûtes, Yaadhava
The Anandi association presents a Sattriya dance show.
See you on Saturday February 8 from 7.30pm at the Finsac village hall.
Refreshments and food available from 6.00 pm.
15? / 10?
Dancer, choreographer, musician and teacher, Bhabananda is a leading figure in Sattriya dance.
L’événement Anandi Concert de musique indienne, flûtes, Yaadhava Castels et Bézenac a été mis à jour le 2026-07-31 par Périgord Noir Vallée Dordogne