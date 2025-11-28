ANAON PETIT CAFE DE REZE Rezé

ANAON Vendredi 28 novembre, 21h00 PETIT CAFE DE REZE Loire-Atlantique

Plaintes habitées des âmes perdues des highlands de la cornemuse, vertes terres d’Irlande évoquées dans la frénésie du violon, riffs accrocheurs et solos enivrants de la guitare, basse lourde et groovy, plans de batterie alambiqués et ingénieux, et un chant viscéral, qui oscille entre voix catchy, agressivité du rap et hurlements brutaux. Voilà ce qu’est Anaon

PETIT CAFE DE REZE 7 rue Maurice Lagathu, 44400 Reze Rezé 44400 La Blordière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Café Rétro Guingette Rock entre Blordière et Saint-Paul à Rezé depuis 2015. Jardin, Barnums, Quiz, Blind Tests, Concerts

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars metal celtique