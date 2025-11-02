ANAS DE NAZARETH DANS BOUZBAL – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

ANAS DE NAZARETH DANS BOUZBAL – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne dimanche 2 novembre 2025.

ANAS DE NAZARETH DANS BOUZBAL Début : 2025-11-02 à 18:00. Tarif : – euros.

L’hypnose est une technique de relaxation qui fait appel à nos sens. Mais avec Anas de Nazareth sur scène, plus rien ne fait sens… Ici, l’hypnose devient un prétexte pour embarquer le public dans une tornade de rires et de situations improbables. Entre rêves éveillés et délires collectifs, Anas transforme vos esprits en terrain de jeu.Pas de démonstration sérieuse ni de leçons sur le pouvoir du cerveau, juste un spectacle festif, pétillant et explosif où tout devient possible et surtout improbable. Venez, déconnectez, et laissez Anas vous embarquer dans son univers délirant.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77