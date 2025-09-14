Anass Habib en concert Rémalard Rémalard en Perche
Anass Habib en concert Rémalard Rémalard en Perche dimanche 14 septembre 2025.
Anass Habib en concert
Rémalard Eglise Saint-Germain d'Auxerre Rémalard en Perche
Début : 2025-09-14 15:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Chants pour la paix Chants du Vieil Orient.
Pratique en l’église Saint-Germain de Rémalard. .
Rémalard Eglise Saint-Germain d’Auxerre Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
