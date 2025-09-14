Anass Habib en concert Rémalard Rémalard en Perche

Anass Habib en concert Rémalard Rémalard en Perche dimanche 14 septembre 2025.

Anass Habib en concert

Rémalard Eglise Saint-Germain d'Auxerre Rémalard en Perche

Début : 2025-09-14 15:00:00
2025-09-14

Chants pour la paix Chants du Vieil Orient.

Pratique en l’église Saint-Germain de Rémalard.   .

Orne Normandie  

