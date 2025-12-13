Anastasiia Donna Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Anastasiia Donna Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris mercredi 7 janvier 2026.
Avec Levi Harvey au piano, Joachim Govin à la contrebasse et Pierre-Eden Guilbaud à la batterie, elle forme un ensemble soudé où chacun apporte sa voix et son écoute.
Le concert fera entendre leurs compositions et quelques reprises qui les rassemblent. Une occasion de découvrir la manière dont ces quatre musiciens dialoguent, se répondent et construisent une musique qui leur ressemble.
Anastasiia Donna / guitare
Levi Harvey / piano
Joachim Govin / contrebasse
Pierre-Eden Guilbaud / batterie
La guitariste moscovite Anastasiia Donna présente son quartet français, un groupe qu’elle a construit au fil des rencontres et du jeu partagé.
Le mercredi 07 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-07T20:30:00+01:00
fin : 2026-01-07T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-07T19:30:00+02:00_2026-01-07T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/