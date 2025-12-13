Anastasiia Donna Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Avec Levi Harvey au piano, Joachim Govin à la contrebasse et Pierre-Eden Guilbaud à la batterie, elle forme un ensemble soudé où chacun apporte sa voix et son écoute.

Le concert fera entendre leurs compositions et quelques reprises qui les rassemblent. Une occasion de découvrir la manière dont ces quatre musiciens dialoguent, se répondent et construisent une musique qui leur ressemble.

Anastasiia Donna / guitare

Levi Harvey / piano

Joachim Govin / contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud / batterie

La guitariste moscovite Anastasiia Donna présente son quartet français, un groupe qu’elle a construit au fil des rencontres et du jeu partagé.

Le mercredi 07 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Public adultes.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

