Anastasiia Donna Quartet JASS CLUB PARIS PARIS

Anastasiia Donna Quartet Mercredi 7 janvier 2026, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-07T19:30:00+01:00 – 2026-01-07T20:30:00+01:00

Fin : 2026-01-07T21:30:00+01:00 – 2026-01-07T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* La guitariste moscovite Anastasiia Donna présente son quartet français, un groupe qu’elle a construit au fil des rencontres et du jeu partagé. Avec Levi Harvey au piano, Joachim Govin à la contrebasse et Pierre-Eden Guilbaud à la batterie, elle forme un ensemble soudé où chacun apporte sa voix et son écoute. Le concert fera entendre leurs compositions et quelques reprises qui les rassemblent. Une occasion de découvrir la manière dont ces quatre musiciens dialoguent, se répondent et construisent une musique qui leur ressemble. **Anastasiia Donna** / guitare **Levi Harvey** / piano **Joachim Govin** / contrebasse **Pierre-Eden Guilbaud** / batterie

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013

Du mercredi au samedi 19H-2H / 5-19€

Dimanche atelier jazz & concert 15H-00H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

