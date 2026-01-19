Anat Bosak, DONKEY Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
Mercredi 4 février 2026 à partir de 21h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2026-02-04 21:00:00
Le solo Le Journal du PCT ll vise à restituer les tonalités affectives ressenties lors d’une randonnée d’environ six mois sur le Pacific Crest Trail (PCT) aux États-Unis.
Yu-Hsuan Chiu y mêle les documents collectés durant ce voyage, journal de bord, enregistrements sonores et vidéos de recherche.
Dans la lignée des artistes-marcheur·euse·s considérant l’espace extérieur comme un atelier d’artiste, et la marche comme manifestation paysagère –, le PCT devient une partition pour générer une expérience sensible P comme pratique, performance ; C comme changement, contact ; T comme traversée, traduction.
De la randonnée à la transposition sur plateau, de l’extérieur à l’intérieur, Le Journal du PCT ll propose aux spectateurices une échappée, une errance, une transgression invitant à penser, à sentir et à expérimenter.
Comment aborder la marche en tant que pratique de danse ?
Quel est l’état de mon corps en marchant, en grimpant les montagnes ?
Si la marche est déjà une performance et forme une partition, comment réinterpréter cette partition ou la transposer à l’intérieur dans une salle de spectacle ?
Comment faire un paysage qui se matérialise dans mon corps ? .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003
English :
The solo Le Journal du PCT ll aims to capture the emotional tones felt during a six-month hike along the Pacific Crest Trail (PCT) in the USA.
