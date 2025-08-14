Anatole & la ronde des émotions L’Escale, espace culturel Talant

Anatole & la ronde des émotions

L’Escale, espace culturel Esplanade Michèle Soyer Talant Côte-d’Or

Début : 2026-04-29 11:00:00

fin : 2026-04-29

2026-04-29

Anatole se languit d’être un vrai loup , un super loup , qui croque les lapins, court très vite dans les bois et hurle à la lune… mais à la veille de ses 7 ans, il n’est rien de tout ça, et il fuit la meute des loups, triste et honteux. Anatole pense que ses émotions l’empêcheront toujours d’être celui qu’il souhaite devenir, mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire sur son chemin…

ANATOLE ET LA RONDE DES ÉMOTIONS est un spectacle musical, mêlant chansons, théâtre d’objets et marionnettes. Sur un grand tapis rempli de surprises, l’actrice-chanteuse-marionnettiste Claire-Marie Bellon fait évoluer Anatole et ses amis dans différents univers représentant les émotions que notre héros traverse. De la tanière joyeuse de sa famille au triste lac du souvenir, en passant par la forêt de ses peurs, Anatole va suivre un chemin initiatique qui lui apprendra que ses différences sont des atouts et sa sensibilité, une force !

à partir de 3 ans. .

