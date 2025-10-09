Anatomie comparée des espèces imaginaires Centre Culturel Aragon Oyonnax

Anatomie comparée des espèces imaginaires Centre Culturel Aragon Oyonnax jeudi 9 octobre 2025.

Anatomie comparée des espèces imaginaires

Centre Culturel Aragon 88B Cr Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09 19:30:00

Date(s) :

2025-10-09

Dragons, Chewbacca, Totoro… De la mythologie aux super-héros en passant par les dessins animés, les créatures imaginaires s’inspirent souvent d’espèces bien réelles. Mais quelles sont ces inspirations ?

Entrée libre et gratuite

.

Centre Culturel Aragon 88B Cr Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 16 20 52 communication@altecsciences.fr

English :

Dragons, Chewbacca, Totoro? From mythology to superheroes and cartoons, imaginary creatures are often inspired by real species. But what are these inspirations?

Free admission

German :

Drachen, Chewbacca, Totoro? Von der Mythologie über Zeichentrickfilme bis hin zu Superhelden: Fantasiegeschöpfe werden oft von realen Spezies inspiriert. Aber was sind diese Inspirationen?

Freier Eintritt

Italiano :

Draghi, Chewbacca, Totoro? Dalla mitologia ai cartoni animati e ai supereroi, le creature immaginarie sono spesso ispirate a specie molto reali. Ma quali sono queste ispirazioni?

Ingresso libero

Espanol :

¿Dragones, Chewbacca, Totoro? De la mitología a los dibujos animados, pasando por los superhéroes, las criaturas imaginarias se inspiran a menudo en especies muy reales. Pero, ¿en qué se inspiran?

Entrada gratuita

L’événement Anatomie comparée des espèces imaginaires Oyonnax a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Haut-Bugey