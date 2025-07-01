ANATOMIE D’UN SUICIDE, CHRISTOPHE RAUCK Théâtre National de Bretagne Rennes 1 – 9 avril Ille-et-Vilaine

3 femmes – une mère, sa fille et sa petite-fille – se racontent à 3 époques différentes, des années 1970 jusqu’à aujourd’hui. Leurs histoires incarnées simultanément sur scène s’entrecroisent et se font puissamment écho.

Signée par Alice Birch, interprétée par 10 comédien·nes pour 27 personnages, cette œuvre percutante s’attaque à nos blessures intimes : les silences de l’héritage familial. À la manière d’une fugue, elle superpose harmonieusement les trajectoires au même âge de Carol, Anna et Bonnie, enfermées dans un même cycle à travers les époques, le mariage ou encore la maternité. Les phrases traversent les âges, les gestes se croisent, les destins se décalent. Une adaptation comme une ode à la vie qui brise le refrain du passé et où chacune tente de reprendre la main sur une histoire transmise dans les corps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T21:30:00.000+02:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/anatomie-d-un-suicide

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



