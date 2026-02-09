Anatomie d’une psychose collective : la chasse aux sorcières (15e-18e siècles) Amphithéâtre Kernéis Nantes
Anatomie d’une psychose collective : la chasse aux sorcières (15e-18e siècles) Amphithéâtre Kernéis Nantes mardi 3 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 14:30 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit GratuitEntrée dans la limite des places disponiblesAmphithéâtre Kernéis, rue Bias à Nantes Adulte, Etudiant, Senior
Professeur d’histoire médiévale à l’université Clermont-Auvergne, Ludovic VIALLET est spécialiste de la vie religieuse et de la répression de la déviance à la fin du Moyen Âge. Il a notamment publié La Grande Chasse aux sorcières. Histoire d’une répression, XVe -XVIIIe siècle (éditions Armand Colin, 2022) En partenariat avec l’Université Permanente
Amphithéâtre Kernéis Nantes 44007
