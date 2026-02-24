Anatomie d’une psychose collective : la chasse aux sorcières (15e-18e siècles) – Conférence par Ludovic VIALLET Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 14:30 – 16:00

Gratuit : non 8 € / Gratuit 8 € tout publicGratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

En partenariat avec le Château des Ducs de Bretagne. Dans le cadre de l’exposition Sorcières présentée du 7 février 2026 au 28 juin 2026 Professeur d’histoire médiévale à l’université Clermont-Auvergne, Ludovic VIALLET est spécialiste de la vie religieuse et de la répression de la déviance à la fin du Moyen Âge. Il a notamment publié La Grande Chasse aux sorcières. Histoire d’une répression, XVe -XVIIIe siècle (éditions Armand Colin, 2022)

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

