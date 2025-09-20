Anatomie entre science et architecture Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Anatomie entre science et architecture 20 et 21 septembre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Ancien Hôtel de la Monnaie, Palais de Justice, école de commerce… ce bâtiment emblématique de Nantes change de peau au fil des années avant d’accueillir le Muséum tel que son public le connaît aujourd’hui.

Du fronton sculpté aux vitrines du XIXe siècle, venez découvrir l’histoire mouvementée d’un édifice aux multiples facettes, qui entre aujourd’hui dans une nouvelle métamorphose.

Samedi 20 septembre à 12h30, 14h et 16h30

Dimanche 21 septembre à 14h30 et

Durée : 20min

Gratuit, RDV au Point Info.

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

