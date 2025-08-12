Anatomiq, seule-en-scène musical Théâtre 100 Noms Nantes

Anatomiq, seule-en-scène musical Théâtre 100 Noms Nantes jeudi 4 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 20:15 – 21:15

Gratuit : non De 12 € à 24 € Tout public

Soigner ses plaies, redéfinir ses contours, honorer sa puissance, célébrer sa beauté… voilà le programme.ANATOMIQ, c’est un flow qui prend les beats à bras le corps:Trap pré-menstruelle, reggaeton d’adrénaline, boom-bap de boobs à bloc, électro-booty-shake…ANATOMIQ, c’est la danse des atomes d’un body insoumis.Chauffe tes oreilles et tes plus beaux moves pour un spectacle de rap unique en son genre qui nourrira ton âme mutante.Durée : 1hÀ partir de 14 ansRéservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/