Anaxi wonumingalɨ lo moloma [Le choix de l’araignée] : Découverte de l’association AWARE Villa Vassilieff Paris

Anaxi wonumingalɨ lo moloma [Le choix de l’araignée] : Découverte de l’association AWARE Villa Vassilieff Paris samedi 20 septembre 2025.

Anaxi wonumingalɨ lo moloma [Le choix de l’araignée] : Découverte de l’association AWARE 20 et 21 septembre Villa Vassilieff Paris

Toutes les informations et inscriptions sont à retrouver sur notre site ci-dessous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Lors des Journées du Matrimoine 2025, AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, invite le jeune public et ses accompagnateur·ices – famille, ami·es, professeur·es, éducateur·ices – à découvrir la Villa Vassilieff à travers des ateliers et créations artistiques conçus par six artistes en dialogue avec les missions d’AWARE et son centre de documentation.

Cet évènement est une occasion pour l’association de partager des informations sur son travail, l’histoire de la Villa Vassilieff, et de mettre à l’honneur six artistes ayant collaboré avec elle tout au long de l’année. Les artistes invité·es – Cheryl Ann Bolden, Keywa Henri, Morgane Baffier, le collectif Nest, composé de Park Chae Biole, Park Chae Dalle et Constance de Raucourt – ont développé leurs propositions dans le cadre des programmes de résidence, d’éducation et de recherche d’AWARE.

L’équipe d’AWARE sera présente sur place tout au long du week-end pour vous faire visiter la Villa Vassilieff et échanger sur les missions de l’association.

Découvrez le programme complet sur notre site ici.

Villa Vassilieff 21 rue du Maine 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 25 88 32 http://www.villavassilieff.net https://www.facebook.com/villavassilieff/;https://twitter.com/villavassilieff;https://www.instagram.com/villavassilieff/ [{« link »: « https://awarewomenartists.com/nos_evenements/anaxi-wonumingal%c9%a8-lo-moloma-le-choix-de-laraignee-journees-du-matrimoine-2025/ »}, {« link »: « https://awarewomenartists.com/en/nos_evenements/anaxi-wonumingal%c9%a8-lo-moloma-le-choix-de-laraignee-journees-du-matrimoine-2025/ »}] Vue exté­rieure de la Villa Vassilieff, Paris, 2016. Image : Jean-Baptiste Gurliat Villa Vassilieff, chemin du Montparnasse, 21 avenue du Maine, 75015 Paris. Métro : Montparnasse ou Falguière. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h. Entrée libre.

Lors des Journées du Matrimoine 2025, AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, invite le jeune public et ses accompagnateur·ices – famille, ami·es, professeur·es, éducateur·ices –…

Keywa Henri, Kassulu tolilɨ : Anaxi wonumingalɨ lo moloma [Histoire de perles : Le choix d’Anaxi], 2025, animation, 4’19 mins

© AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions