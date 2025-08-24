Ancenys le diable se cache dans les détails Salle des Abattoirs Ancenis-Saint-Géréon

Ancenys le diable se cache dans les détails

Salle des Abattoirs 72 rue saint fiacre Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-08-24 20:30:00

fin : 2025-08-29

2025-08-24 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30

Un spectacle déambulatoire, historique et interactif !

Imaginez-vous en 1880 à Ancenis, alors que grondent les premières grèves à la manufacture d’allumettes. Dans les ruelles les chansons couvrent à peine les murmures de la révolte.

Ce soir les rideaux du cabaret s’ouvrent sur un corps sans vie. Qui est coupable ? Que cache vraiment cette ville en apparence tranquille ?

Portés par les comédiens, choisissez votre itinéraire, suivez vos soupçons et votre coeur pour découvrir la vérité.

Réservation au 06.28.82.03.71 ou par mail association.phileas.and.co@gmail.com

Tarifs libre.

HORAIRES

Dimanche 24 août 15h00 et 20h30.

Mercredi 27 août 20h30.

Jeudi 28 août 20h30.

Vendredi 29 août 20h30

Samedi 30 août 15h00 .

Salle des Abattoirs 72 rue saint fiacre Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 28 82 03 71 association.phileas.and.co@gmail.com

English :

A wandering, historical and interactive show!

German :

Ein wandelndes, historisches und interaktives Spektakel!

Italiano :

Uno spettacolo itinerante, storico e interattivo!

Espanol :

¡Un espectáculo errante, histórico e interactivo!

