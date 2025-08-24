Ancenys le diable se cache dans les détails Salle des Abattoirs Ancenis-Saint-Géréon
Ancenys le diable se cache dans les détails Salle des Abattoirs Ancenis-Saint-Géréon dimanche 24 août 2025.
Ancenys le diable se cache dans les détails
Salle des Abattoirs 72 rue saint fiacre Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24 20:30:00
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-24 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30
Un spectacle déambulatoire, historique et interactif !
Imaginez-vous en 1880 à Ancenis, alors que grondent les premières grèves à la manufacture d’allumettes. Dans les ruelles les chansons couvrent à peine les murmures de la révolte.
Ce soir les rideaux du cabaret s’ouvrent sur un corps sans vie. Qui est coupable ? Que cache vraiment cette ville en apparence tranquille ?
Portés par les comédiens, choisissez votre itinéraire, suivez vos soupçons et votre coeur pour découvrir la vérité.
Réservation au 06.28.82.03.71 ou par mail association.phileas.and.co@gmail.com
Tarifs libre.
HORAIRES
Dimanche 24 août 15h00 et 20h30.
Mercredi 27 août 20h30.
Jeudi 28 août 20h30.
Vendredi 29 août 20h30
Samedi 30 août 15h00 .
Salle des Abattoirs 72 rue saint fiacre Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 28 82 03 71 association.phileas.and.co@gmail.com
English :
A wandering, historical and interactive show!
German :
Ein wandelndes, historisches und interaktives Spektakel!
Italiano :
Uno spettacolo itinerante, storico e interattivo!
Espanol :
¡Un espectáculo errante, histórico e interactivo!
L’événement Ancenys le diable se cache dans les détails Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis