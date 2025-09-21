Ancien Archevêché et Grand séminaire Cour du patrimoine Bourges
Ancien Archevêché et Grand séminaire Cour du patrimoine Bourges dimanche 21 septembre 2025.
Ancien Archevêché et Grand séminaire Dimanche 21 septembre, 10h00 Cour du patrimoine Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00
Visite guidée de l’ancien archevêché et grand séminaire
Dimanche à 10h
Durée 1h
Sans inscription
RDV à l’accueil des JEP, cour du patrimoine, 12 place Etienne Dolet
Cour du patrimoine 12 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Visite guidée de l’ancien archevêché et grand séminaire
Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges