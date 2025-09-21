Ancien Archevêché et Grand séminaire Cour du patrimoine Bourges

Ancien Archevêché et Grand séminaire Cour du patrimoine Bourges dimanche 21 septembre 2025.

Ancien Archevêché et Grand séminaire Dimanche 21 septembre, 10h00 Cour du patrimoine Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Visite guidée de l’ancien archevêché et grand séminaire

Dimanche à 10h

Durée 1h

Sans inscription

RDV à l’accueil des JEP, cour du patrimoine, 12 place Etienne Dolet

Cour du patrimoine 12 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Visite guidée de l’ancien archevêché et grand séminaire

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges