Ancien Hôtel des Postes, Ancienne Hôtel des Postes, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Ancien Hôtel des Postes 18 et 19 septembre Ancienne Hôtel des Postes Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir une véritable renaissance patrimoniale lors d’une visite exceptionnelle d’un édifice emblématique de 1914, restauré avec soin par la société Arbellia, où patrimoine, architecture et nouvelle vocation se rencontrent.

Ancienne Hôtel des Postes 6ter Rue Juliette Récamier, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0 800 20 21 22 https://arbellia-appartements-chalonsenchampagne.com/chalons-en-champagne?residence_interet=133 [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] L’Hôtel des Postes de Châlons-en-Champagne, construit en 1914 sur les ruines d’un ancien bâtiment ecclésiastique près de la Cathédrale Saint-Étienne, a été conçu par l’architecte M. Dupont. Le bâtiment en U, situé rue Juliette Récamier, rue Trinité et rue Juigné, comprend trois étages : un rez-de-chaussée surélevé, deux étages et un troisième sous les toits. Sa structure en béton, matériau moderne de l’époque, est dissimulée derrière des façades en pierre de taille ouvragées. Depuis sa construction, le bâtiment a peu changé, à l’exception de la façade principale rue Juliette Récamier. L’intérieur, sobre, a vu son hall en double hauteur comblé lors des travaux des années 70, modifiant ainsi la façade du Fronton Récamier. Le hall reste un grand espace libre et traversant, avec des éléments de structure apparents. Parking à proximité

Venez découvrir une véritable renaissance patrimoniale lors d’une visite exceptionnelle d’un édifice emblématique de 1914, restauré avec soin par la société Arbellia, où patrimoine, architecture et…

© Nicolas Janberg