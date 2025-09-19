Ancien hôtel Isabelle de Luxembourg 113 rue de la délivrance 62400 Bethune Béthune

Ancien hôtel Isabelle de Luxembourg 19 – 21 septembre 113 rue de la délivrance 62400 Bethune Pas-de-Calais

Ancien hôtel Construit en 1509 par la comtesse Isabelle de Luxembourg, elle le lège à sa mort à l’abbaye de Chocques. On peut distinguer dans la cave voûtée le début d’un passage souterrain reliant c’est deux bâtiment avec 6kilometres creuser.

À la révolution celle ci devient une tannerie qui appartient à Fernand Bar député maire de Bethune.

Aujourd’hui, nous en avons fais notre maison et des chambres d’hôtes.

La visite portera sur la cour médiéval, le jardin atypique, la première cave voûtée et une seconde cave avec des sculptures datant du moyen âge. Vous pourrez visiter également les chambres d’hôtes.

Vous pourrez également voir des plans du temps de Fernand Bar, la chaise de Fernand Bar faite sur mesure, des photos du vitrail où on distingue Isabelle de Luxembourg.

On vous attend pour vous raconter l’histoire incroyable de cette demeure du 16e siècle.

