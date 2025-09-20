Ancien Oratoire Sainte-Marie-Madeleine – Maison des Confréries. Maison des confréries Bonifacio / Bunifaziu

Ancien Oratoire Sainte-Marie-Madeleine – Maison des Confréries. Maison des confréries Bonifacio / Bunifaziu samedi 20 septembre 2025.

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre – 9h-12h / 14h-18h – Entrée libre

Cet ancien oratoire du XIIIe siècle, dédiée à Ste Marie Madeleine, désormais « Maison des Confréries », a traversé les âges avec des usages bien différents ! Dès le XIVème siècle, l’oratoire devient église et lieu de résidence de la confrérie éponyme, elle subira de nombreuses transformations au cours de son histoire, notamment au XXe siècle où elle deviendra une cave coopérative pour assurer la production d’huile d’olive. Une originalité toujours visible aujourd’hui par la présence de meules et de beaux pressoirs dans l’ancienne nef.

Maison des confréries 20169 Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse

©MairiedeBonifacio