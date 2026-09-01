Informations pratiques

Chezal-Benoît

Ancienne Abbaye St Pierre – Journées Européennes du Patrimoine

Rue de l’Eglise Chezal-Benoît Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Avec l’association du patrimoine casalais, profitez de visites commentées, sur réservation de préférence, de l’église abbatiale des XII-XIII ème siècles. Découvrez gratuitement l’exposition de photos anciennes casalaises et cartes postales en l’église samedi après-midi et dimanche en journée.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’Association du patrimoine casalais propose, pour la dernière fois avant démontage, la visite libre de l’exposition « vieilles cartes postales et photos anciennes de Chezal-Benoît », samedi après-midi et en journée dimanche.

3 visites guidées de l’ancienne abbaye bénédictine Saint Pierre de Chezal-Benoît au riche passé et de l’espace muséal vous serons proposées le samedi à 15h00, le dimanche à 10h30 et à 15h00. Pour ces visites, il est conseillé de réserver. 3 .

Rue de l’Eglise Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 32 23 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the Casalais Heritage Association, enjoy guided tours—by reservation only—of the 12th- and 13th-century abbey church. Check out the free exhibition of old photos and postcards of Casalais in the church on Saturday afternoons and Sundays during the day.

L’événement Ancienne Abbaye St Pierre – Journées Européennes du Patrimoine Chezal-Benoît a été mis à jour le 2026-09-11 par OT LIGNIERES