Ancienne boucherie-épicerie Bouldoire Ancienne boucherie-épicerie Bouldoire Lieutadès

Ancienne boucherie-épicerie Bouldoire Ancienne boucherie-épicerie Bouldoire Lieutadès samedi 20 septembre 2025.

Ancienne boucherie-épicerie Bouldoire 20 et 21 septembre Ancienne boucherie-épicerie Bouldoire Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de l’ancienne boucherie-épicerie Bouldoire.

Ancienne boucherie-épicerie Bouldoire 6 route de Chaudes-Aigues 15110 Lieutadès Lieutadès 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 06 78 04 13 22 La Maison Bouldoire est d’abord une histoire de famille sur au moins quatre générations. Nous connaissons Raymond, l’arrière-grand-père, Honoré, le grand-père, Germain, le père, et enfin Louisette, sa fille.

Le bâtiment de ferme d’origine, où l’on faisait boire les jours d’animation, puis manger et dormir, et où l’on vendait la viande de ses animaux, est devenu l’établissement ‘’Hôtel Café Germain Bouldoire, Boucherie Epicerie’’ au fil du temps. On retrouve dans les murs les traces des transformations successives.

Louisette nous a quitté en février 2019 à l’âge de 99 ans. Vivant dans la mémoire de ses parents disparus en 1971, l’établissement est resté inchangé depuis les années 50.

Vous découvrirez la boucherie-épicerie dans son état d’origine avec les équipements et produits de vente restés sur place. parking

Journées européennes du patrimoine 2025

Florian Besson