ANCRAGE Le Nouveau Théâtre Châtellerault

ANCRAGE

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-06

Un homme s’éveille et rencontre une étrange créature venue du ventre de la terre. Ils se jaugent, s’observent, s’affrontent, puis s’apprivoisent mutuellement, pour finalement trouver leur point d’ancrage. Un nouveau monde s’invente alors, où la nature et l’humain se confondent, s’enracinent l’un à l’autre et nous plongent dans une profonde paix. Ancrage est une quête d’identité, un retour à l’essentiel, à nos racines, à la terre. S’ancrer dans ce qu’on a de plus profond en soi pour mieux s’élever, se dépasser. .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

English : ANCRAGE

German : ANCRAGE

Italiano :

Espanol : ANCRAGE

L’événement ANCRAGE Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne