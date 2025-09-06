Ancrage Espace james Chambaud Lons

Ancrage

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Cie SenCirk Cirque / Acrobatie / Équilibre

À partir de 7 ans

Création, mise en scène Modou Fata Touré. Jeu Ibrahima Camara, Modou Fata Touré.

L’obscurité d’abord… Puis la lumière. Peu à peu se révèle une scène envahie par la paille. Un être en émerge, comme issu du ventre de la terre…

Avec Ancrage, Modou Fata Touré propose un spectacle empreint d’humanité et profondément nourri par sa terre d’origine. Sur le plateau, l’engagement est total, oscillant entre poids, tension et équilibre. Les corps s’affrontent et se supportent, se jaugent et s’apprivoisent, pour finalement trouver leur point d’ancrage.

L’écriture, libre et, plurielle, esquisse le nouveau visage du cirque africain contemporain. .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

