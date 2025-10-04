Ancre noire tattoo festival Place Cambernon Granville

Place Cambernon Haute-Ville, Jardin du Roc, Salle Bazeilles Granville

Samedi 2025-10-04

2025-10-06

2025-10-04

Festival de tatouage.

Pour sa 5e édition, cet évènement rassemble une dizaine de tatoueurs.ses et 1 pierceuse venus des quatre coins de la toute la France. Pendant 3 jours, plongez dans l’univers du tatouage, piercing, des expositions, des boutiques et concerts DJ. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de tattoo et les curieux en quête d’inspiration ou d’échanges avec les artistes.

Horaires 11h à 19h. .

Place Cambernon Haute-Ville, Jardin du Roc, Salle Bazeilles Granville 50400 Manche Normandie

