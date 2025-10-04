Ancre noire tattoo festival Place Cambernon Granville
Ancre noire tattoo festival Place Cambernon Granville samedi 4 octobre 2025.
Ancre noire tattoo festival
Place Cambernon Haute-Ville, Jardin du Roc, Salle Bazeilles Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-10-04
Festival de tatouage.
Pour sa 5e édition, cet évènement rassemble une dizaine de tatoueurs.ses et 1 pierceuse venus des quatre coins de la toute la France. Pendant 3 jours, plongez dans l’univers du tatouage, piercing, des expositions, des boutiques et concerts DJ. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de tattoo et les curieux en quête d’inspiration ou d’échanges avec les artistes.
Horaires 11h à 19h. .
Place Cambernon Haute-Ville, Jardin du Roc, Salle Bazeilles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 84 51 89 06 Sabordage@lilo.org
