AND ALSO THE TREE 1ERE PARTIE – ESPACE CULTUREL BUISSON Cherbourg En Cotentin

AND ALSO THE TREE 1ERE PARTIE Début : 2026-03-21 à 20:45. Tarif : – euros.

45 ans de carrière, 14 albums studio, et toujours l’indépendance en bandoulière, AND ALSO THE TREES livre a un rythme de plus en plus soutenu des albums libres et inspirés. Libres car détachés de toute référence à la coldwave et au rock gothic qu’il a pourtant contribué à forger au côté des Cures au début des eighties. Inspirés, car c’est le seul moteur d’AND ALSO THE TREES, groupe ayant préservé son indépendance pour ne répondre qu’à l’injonction de ses muses.Depuis le début des années 2010 et la parenthèse acoustique When The Rain Comes / Driftwood , le groupe des frères Jones semble connaître un second âge d’or qui se traduit sur scène par des concerts classieux, exaltés, et une audience croissante.2024 voit la sortie de Mother-of-Pearl Moon , moins de deux ans après The Bone Carver , un disque délicat, à l’orchestration luxuriante et discrète qui franchit de nouvelles frontières pour le groupe avec notamment l’adjonction de parties électroniques par endroits

ESPACE CULTUREL BUISSON Rue Ferdinand Buisson 50110 Cherbourg En Cotentin 50