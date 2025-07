AND THE OTHERS / Dj DJAWN Oh! Darling Asquins

AND THE OTHERS / Dj DJAWN Oh! Darling Asquins vendredi 11 juillet 2025.

AND THE OTHERS / Dj DJAWN

Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

20h30 AND THE OTHERS (funk)

C’est nouveau ! Ça groove ! Ça vient de sortir, l’Étoile montante de la Funk Asquinoise fait son crash test @Oh! Darling !

23h Dj DJAWN

DJ set 100 % vinyles rock pour les irréductibles ! Êtes-vous prêts à vous déchaîner et à vibrer au rythme enflammé du ROCK ? .

Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 86 53 90 ohdarlingbar@gmail.com

English : AND THE OTHERS / Dj DJAWN

German : AND THE OTHERS / Dj DJAWN

Italiano :

Espanol :

L’événement AND THE OTHERS / Dj DJAWN Asquins a été mis à jour le 2025-07-02 par COORDINATION YONNE