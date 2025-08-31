ANDA JALEO FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne
Place Carnot Carcassonne Aude
Début : 2025-08-31 11:30:00
fin : 2025-08-31
2025-08-31
L’association Peña Flamenca Anda Jaleo est née en 2003 de la passion de quelques-uns pour le flamenco, les danses sévillanes et plus largement de la culture flamenca… Depuis, l’esprit flamenco n’a cessé d’essaimer en terre audoise. En effet, la peña Anda Jaleo a été la toute première association où vous pouviez apprendre les danses sévillanes et le flamenco avec la professeure-chorégraphe Natalia Luna. L’association a pour but de faire rayonner la culture flamenca et son esprit de partage et de solidarité… Découvrez ou redécouvrez-les sur la place Carnot pour lancer le dernier jour de la Feria de Carcassonne 2025 !
Place Carnot Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11
English :
The Peña Flamenca « Anda Jaleo » association was born in 2003 from the passion of a few for flamenco, Sevillian dance and, more broadly, flamenco culture… Since then, the flamenco spirit has continued to spread throughout the Aude region. Indeed, the peña Anda Jaleo was the very first association where you could learn Sevillian dance and flamenco with teacher-choreographer Natalia Luna. The association aims to spread flamenco culture and its spirit of sharing and solidarity… Discover or rediscover them on Place Carnot to kick off the last day of the Feria de Carcassonne 2025!
German :
Der Verein Peña Flamenca « Anda Jaleo » wurde 2003 aus der Leidenschaft einiger Personen für den Flamenco, die sevillanischen Tänze und die Flamencokultur im Allgemeinen gegründet… Seitdem hat sich der Flamencospirit immer weiter in der Region Audoise ausgebreitet. Die Peña Anda Jaleo war der erste Verein, in dem Sie sevillanische Tänze und Flamenco mit der Lehrerin und Choreographin Natalia Luna lernen konnten. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Flamencokultur und ihren Geist des Teilens und der Solidarität zu verbreiten… Entdecken oder wiederentdecken Sie sie auf dem Place Carnot, um den letzten Tag der Feria de Carcassonne 2025 einzuleiten!
Italiano :
L’associazione Peña Flamenca « Anda Jaleo » è stata fondata nel 2003 da un gruppo di persone appassionate di flamenco, danza sivigliana e, più in generale, di cultura flamenca… Da allora, lo spirito del flamenco ha continuato a diffondersi in tutta la regione dell’Aude. Infatti, la peña Anda Jaleo è stata la prima associazione in cui si poteva imparare la danza sivigliana e il flamenco con l’insegnante-coreografa Natalia Luna. L’obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del flamenco e il suo spirito di condivisione e solidarietà… Scopriteli o riscopriteli in Place Carnot per dare il via all’ultima giornata della Feria de Carcassonne 2025!
Espanol :
La asociación Peña Flamenca « Anda Jaleo » fue fundada en 2003 por un puñado de personas apasionadas por el flamenco, el baile sevillano y, más ampliamente, la cultura flamenca… Desde entonces, el espíritu flamenco no ha dejado de extenderse por toda la región del Aude. De hecho, la peña Anda Jaleo fue la primera asociación donde se podía aprender baile sevillano y flamenco con la profesora-coreógrafa Natalia Luna. El objetivo de la asociación es promover la cultura flamenca y su espíritu de compartir y solidaridad… ¡Descúbralos o redescúbralos en la plaza Carnot para dar el pistoletazo de salida al último día de la Feria de Carcasona 2025!
