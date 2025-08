Andernos et son histoire Place Louis David Andernos-les-Bains

Andernos et son histoire Place Louis David Andernos-les-Bains mardi 11 février 2025.

Andernos et son histoire

Place Louis David La jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 11 – 11 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-02-11

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-02-11 2025-04-15 2025-05-06 2025-06-24 2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-12

Une expérience enrichissante et agréable !

Une balade de 2 heures avec Béatrice Lafourcade vous permettra non seulement de découvrir l’histoire fascinante d’Andernos, mais aussi d’en apprendre davantage sur l’écosystème unique du Bassin d’Arcachon.

Les villas andernosiennes et les ruines gallo-romaines sont des témoins précieux du passé, et avoir un guide pour expliquer leur signification rendra la visite encore plus captivante.

C’est également une activité idéale pour les familles, étant conseillée à partir de 6 ans, ce qui signifie que les enfants pourront également en profiter tout en apprenant.

Si vous avez des questions sur l’événement ou si vous souhaitez des conseils pour vous préparer, n’hésitez pas à nous demander ! .

Place Louis David La jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

English : Andernos et son histoire

German : Andernos et son histoire

Italiano :

Espanol : Andernos et son histoire

L’événement Andernos et son histoire Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Andernos-les-Bains