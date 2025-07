Andernos Jazz Festival ! Andernos-les-Bains

Andernos Jazz Festival ! Andernos-les-Bains vendredi 25 juillet 2025.

Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-27

2025-07-25

Trois jours et 17 concerts Jazz gratuits attendent les festivaliers du 25 au 27 juillet 2025.

A la fois inspirée, intime et festive la 52ème édition est une célébration de l’esprit et de l’âme du jazz !

Près d’une centaine d’artistes les plus réputés comme les plus prometteurs, vont se produire sur les scènes emblématiques d’Andernos, au cœur de la ville ou à la plage au bord du Bassin d’Arcachon. La 52ème édition colorée de soul, swing, blues, folk, gospel, groove… s’annonce généreuse, et comme le jazz New Orleans, elle se danse, se chante et se partage.

Le programme est marqué par la présence d’ artistes aux fortes personnalités et par des hommages à de grands noms du jazz.

En savoir plus sur https://www.andernoslesbains.fr/andernos-jazz-festival/ .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

