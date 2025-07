Andoche Praudel, La terre à mains nues, du 28.06 au 17.08.2025 Place Aristide Briand Conches-en-Ouche

Andoche Praudel, La terre à mains nues, du 28.06 au 17.08.2025 Place Aristide Briand Conches-en-Ouche vendredi 4 juillet 2025.

Andoche Praudel, La terre à mains nues, du 28.06 au 17.08.2025

Place Aristide Briand Maison des Arts Conches-en-Ouche Eure

Début : 2025-07-04 14:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-15 2025-08-16

Nous vous proposons cette année de découvrir le dialogue, la complémentarité et l’harmonie de la peinture sur toile avec la céramique émaillée, car Andoche Praudel a commencé sa carrière en tant que peintre.

Puis, nouvelle piste de recherche, nous ferons un détour par la céramique japonaise, car Andoche Praudel a été longuement en contact avec le Japon et s’est formé chez quelques grands céramistes japonais.

Son intéressant parcours suit une évolution linéaire après ses études de philosophie à l’université de Nanterre, il est tout d’abord peintre, son travail relève alors de l’expressionnisme abstrait pur, avec de grands coups de pinceaux exprimant sa tension intérieure. Le passage à la céramique se fait naturellement et ses pièces, de temps en temps, portent un décor abstrait de même nature.

Puis il évolue vers des volumes souvent sphériques avec ou sans décors, mais dont la surface devient quelque chose comme une écorce terrestre.

Enfin, en 2024, ses stations ou installations, présentent une céramique devant un tableau, afin que le décor de l’un rebondisse sur l’autre et interagisse sous notre regard.

La boucle est bouclée.

Maison des Arts Place Aristide Briand 27190 Conches-en-Ouche

Du 28 juin au 17 août 2025

Du vendredi au dimanche, de 14h à 18h

Place Aristide Briand Maison des Arts Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 76 42

English : Andoche Praudel, La terre à mains nues, du 28.06 au 17.08.2025

This year, we invite you to discover the dialogue, complementarity and harmony between painting on canvas and glazed ceramics, as Andoche Praudel began his career as a painter.

Then, as a new avenue of research, we’ll take a detour into Japanese ceramics, as Andoche Praudel had extensive contact with Japan and trained with some of the great Japanese ceramists.

His interesting career path follows a linear progression: after studying philosophy at Nanterre University, he started out as a painter, where his work was pure abstract expressionism, with large brushstrokes expressing his inner tension. The transition to ceramics came naturally, and his pieces now and then bear a similar abstract motif.

He then moved on to volumes that were often spherical, with or without decoration, but whose surface became something like the earth’s crust.

Finally, in 2024, his stations, or installations, present a ceramic piece in front of a painting, so that the decor of one bounces off the other and interacts before our very eyes.

The circle is complete.

Maison des Arts Place Aristide Briand 27190 Conches-en-Ouche

From June 28 to August 17, 2025

Friday to Sunday, 2pm to 6pm

German :

Wir schlagen Ihnen dieses Jahr vor, den Dialog, die Komplementarität und die Harmonie der Malerei auf Leinwand mit glasierter Keramik zu entdecken, denn Andoche Praudel begann seine Karriere als Maler.

Andoche Praudel stand lange Zeit in Kontakt mit Japan und lernte bei einigen großen japanischen Keramikern.

Sein interessanter Werdegang folgt einer linearen Entwicklung: Nach seinem Philosophiestudium an der Universität Nanterre war er zunächst Maler, wobei seine Arbeiten dem reinen abstrakten Expressionismus zuzuordnen waren, mit großen Pinselstrichen, die seine innere Spannung zum Ausdruck brachten. Der Übergang zur Keramik erfolgte auf natürliche Weise und seine Stücke tragen von Zeit zu Zeit ein abstraktes Dekor derselben Art.

Dann entwickelte er sich zu oft kugelförmigen Volumen mit oder ohne Dekor, deren Oberfläche jedoch so etwas wie eine Erdkruste wird.

Schließlich, im Jahr 2024, präsentieren seine Stationen oder Installationen eine Keramik vor einem Gemälde, so dass das Dekor des einen vom anderen abprallt und vor unseren Augen interagiert.

Der Kreis schließt sich.

Maison des Arts Place Aristide Briand 27190 Conches-en-Ouche

Vom 28. Juni bis zum 17. August 2025

Freitag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr

Italiano :

Quest’anno vi invitiamo a scoprire il dialogo, la complementarietà e l’armonia tra la pittura su tela e la ceramica smaltata, poiché Andoche Praudel ha iniziato la sua carriera come pittore.

Poi, come nuovo filone di ricerca, faremo una deviazione verso la ceramica giapponese, dato che Andoche Praudel è stato a lungo in contatto con il Giappone e si è formato con alcuni dei più grandi ceramisti giapponesi.

Il suo interessante percorso professionale segue uno sviluppo lineare: dopo aver studiato filosofia all’Università di Nanterre, ha iniziato come pittore, lavorando in puro espressionismo astratto, con grandi pennellate che esprimevano la sua tensione interiore. Il passaggio alla ceramica è avvenuto in modo naturale e i suoi pezzi presentano di tanto in tanto una simile decorazione astratta.

Si è poi evoluto verso volumi spesso sferici, con o senza decorazione, ma la cui superficie assomiglia alla crosta terrestre.

Infine, nel 2024, le sue stazioni, o installazioni, presentano un pezzo di ceramica di fronte a un dipinto, in modo che la decorazione dell’uno rimbalzi sull’altro e interagisca con esso sotto i nostri occhi.

Il ciclo è completo.

Maison des Arts Place Aristide Briand 27190 Conches-en-Ouche

Dal 28 giugno al 17 agosto 2025

Da venerdì a domenica, dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

Este año, le invitamos a descubrir el diálogo, la complementariedad y la armonía entre la pintura sobre lienzo y la cerámica vidriada, ya que Andoche Praudel comenzó su carrera como pintor.

A continuación, como nueva vía de investigación, nos desviaremos hacia la cerámica japonesa, ya que Andoche Praudel estuvo en contacto con Japón durante mucho tiempo y se formó con algunos de los grandes ceramistas japoneses.

Su interesante trayectoria profesional sigue un desarrollo lineal: tras estudiar filosofía en la Universidad de Nanterre, comenzó como pintor, trabajando en el expresionismo abstracto puro, con grandes pinceladas que expresaban su tensión interior. La transición a la cerámica se produjo de forma natural, y sus piezas llevan de vez en cuando una decoración abstracta similar.

Luego evolucionó hacia volúmenes a menudo esféricos, con o sin decoración, pero cuya superficie se asemejaba a la corteza terrestre.

Por último, en 2024, sus estaciones, o instalaciones, presentan una pieza de cerámica frente a un cuadro, de modo que la decoración de una rebota en la otra e interactúa con ella ante nuestros ojos.

El bucle se completa.

Maison des Arts Place Aristide Briand 27190 Conches-en-Ouche

Del 28 de junio al 17 de agosto de 2025

De viernes a domingo, de 14:00 a 18:00

