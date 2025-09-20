André Dauchez, un artiste à Loctudy Musée de la conserverie Alexis Le Gall Loctudy

André Dauchez, un artiste à Loctudy Musée de la conserverie Alexis Le Gall Loctudy samedi 20 septembre 2025.

André Dauchez, un artiste à Loctudy 20 et 21 septembre Musée de la conserverie Alexis Le Gall Finistère

Ces dernières sont exposées jusqu’au samedi 27 septembre, mais l’entrée ne sera gratuite qu’à l’occasion de ce weekend des JEP.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine (JEP), venez découvrir les oeuvres originales de l’artiste André Dauchez.

Musée de la conserverie Alexis Le Gall 8 Impasse du Nord 29750 Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne 0298988399 https://www.musee-conserverie-loctudy.bzh/ https://www.facebook.com/Museealexislegall/;https://www.instagram.com/museedelaconserverie/;https://www.linkedin.com/in/mus%C3%A9e-de-la-conserverie-alexis-le-gall-95075621b/;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-conserverie-le-gall-a-loctudy;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000079 Venez revivre l’aventure sardinière en pays bigouden sud ! Au travers de sa maison de maître et de son usine de transformation de poisson, le musée de la conserverie de Loctudy retrace l’histoire de la famille Le Gall qui l’a fait tourner de 1920 à 1955, ainsi que l’histoire des femmes qui ont travaillé sur ce lieu de production industrielle à dimension artisanale.

Un voyage à la fois familial, mémoriel et social. Pas de parking dédié au musée, stationnement dans la rue du port, arrêt « Square Poulavillec » de la ligne de bus 56C Breizh Go

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée de la conserverie de Loctudy – affiche par Gaëlle Maisonneuve