André Derain, fauve incandescent Jeudis au musée

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05 19:30:00

Date(s) :

2026-02-05

avec Claire Grébille, historienne de l’art.

André Derain étudie la peinture à Paris, à l’académie Carrière, où il rencontre Matisse et Vlaminck. Au côté de Matisse à Collioure, il utilise de grands aplats colorés et lumineux, une couleur arbitraire qui laisse largement apparaître les réserves de la toile. Ce style radical qui libère l’intensité émotionnelle de la couleur fait qualifier Derain et ses compagnons de fauves par le critique Louis Vauxcelles au salon d’ automne de 1905. Son séjour à Londres exaspère encore la splendeur lyrique de son chromatisme. Avant qu’il ne se tourne vers Cézanne en 1907. .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 45 80 musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr

English :

with art historian Claire Grébille.

L’événement André Derain, fauve incandescent Jeudis au musée Chartres a été mis à jour le 2025-12-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES