André Majeur, fanfaranoïaque concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

André Majeur, fanfaranoïaque concert

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:30:00

2026-03-28

Depuis le départ du dernier jeune de la fanfare, la mairie ne subventionne plus la clique…. coup dur pour André Majeur, son directeur et mémoire vivante de l’harmonie municipale, qui souffre dorénavant de fanfaranoia . Qu’à cela ne tienne, il redonnera vie aux grandes heures de sa fanfare, entre calembours et défis virtuoses, à l’occasion d’une mini conférence décalée sur les traditions cuivrées du monde entier, de la ducasse du Nord à la kopanica bulgare, du coffin dance ghanéen à la second line de la nouvelle Orléans…

Durée 1h. Tout public a partir de 10 ans. De et avec Colin Bosio.

En restauration avec réservation conseillée avant le 27/03, 20h, les bénévoles vous proposent

En entrée, banitsa bulgare au fromage, 4€.

En plat, Chili con carne. Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€.

En dessert, Banana Foster de Nouvelle Orléans, 4€.

1€ de réduction sur menu complet, grande ou petite assiette.

Adhésion annuelle à Fartfelien obligatoire. Plein tarif : 5€ minimum. Étudiants & chômeurs : 2.5€. .

