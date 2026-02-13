André Malraux : la tentation du cinéma, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

André Malraux : la tentation du cinéma 7 mars – 6 juin Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Tarif d’entrée : 4€ | Réduit : 2€

Sensible au cinéma dès sa jeunesse, l’ayant ensuite pratiqué en Espagne puis accompagné durant dix ans au ministère des Affaires culturelles, Malraux a vécu toute sa vie avec lui, tout en écrivant et en s’engageant politiquement. Grâce à la réunion de cent quarante-deux pièces, issues des fonds de la Bnu et de prêts prestigieux, le visiteur suit l’évolution d’une passion pour un art qui lui faisait aussi dire qu’il était, par ailleurs, une industrie.

Un parcours à la fois chronologique et thématique dévoile les liens étroits entre l’écrivain et les salles obscures : du cinéma burlesque au cinéma expressionniste ; du cinéma soviétique à celui de la Nouvelle Vague. Il rouvre les romans et les essais de Malraux pour y trouver des points de passage. Il s’attarde enfin sur la politique du premier ministre des Affaires culturelles et ses liens avec la Cinémathèque française d’Henri Langlois.

Cent quarante-deux œuvres et documents (extraits de films, manuscrits, dessins, photographies, tableaux, livres, affiches de cinéma, archives audio-visuelles et papiers, articles de presse), issus des collections de la Bnu et de prêts extérieurs (Cinémathèque française, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Musée Pierre- Noël, Institut national de l’audiovisuel, BnF, La Contemporaine, collections privées) restituent une vie et une œuvre consacrées à la littérature, l’Art et la politique avec pour fil conducteur, le joli mot de « cinéma ».

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 Strasbourg

Cette exposition propose une approche inédite sur la vie et l’œuvre d’André Malraux à travers le septième art. Exposition André Malraux

