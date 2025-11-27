André Manoukian Châteauroux

André Manoukian

Artiste de la punchline, le pianiste touche-à-tout s’invente un seul en scène une histoire de la musique telle que vous ne l’avez jamais entendue.

Au piano, André Manoukian, célèbre auteur-compositeur, arrangeur, pianiste de jazz, comédien et animateur TV, propose un parcours érudit et déjanté sur les routes de la musique.

Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en 3000 avant J.C. dans une pyramide égyptienne ? Que l’exécution de Robespierre a donné naissance au jazz ? Que les notes de la gamme influencent nos humeurs ? Grâce à Pythagore et Claude François, André Manoukian nous explique pourquoi certaines notes nous tirent des larmes, quand d’autres nous angoissent ou nous rendent idiots d’amour. Car si le petit Wolfgang, à trois ans, cherchait les notes qui s’aiment sur son clavecin, l’inspiration suprême, c’est… quand on se fait larguer.

English :

An artist of the punchline, the jack-of-all-trades pianist invents a one-man show: a history of music as you?ve never heard it before.

German :

Der Punchline-Künstler und Allround-Pianist erfindet ein Solo: eine Musikgeschichte, wie Sie sie noch nie gehört haben.

Italiano :

Artista delle battute, il pianista di tutti i mestieri inventa un one-man show: una storia della musica come non l’avete mai sentita prima.

Espanol :

El pianista, un artista del chiste, inventa un espectáculo unipersonal: una historia de la música como nunca antes la habías oído.

