André Manoukian EGLISE SAINT VINCENT DE PAUL CLICHY
André Manoukian EGLISE SAINT VINCENT DE PAUL CLICHY mercredi 6 mai 2026.
La Sultane, sorti en octobre 2025, est le cinquième
album que la musique arménienne inspire à André Manoukian. Elle est
pour lui une source de création inépuisable.
Les couleurs de la musique arménienne se mêlent parfaitement au jazz
modal. Sur scène, l’artiste aime à dire que ses origines orientales sont
aussi celles de nos musiques occidentales.
Son piano devient sa mémoire intime, son héritage culturel, une langue de
tendresse. Entre Orient et Occident, ses compositions dessinent un horizon
sans frontières, des arabesques levantines comme autant de routes
initiatiques, de labyrinthes, de méandres, qui semblent épouser les plis
et replis de nos mémoires.
Formée
au chant et à la composition de musique de film, Yasmine Meddour compose pour
les longs métrages Papicha (César
2020) et Houria. Elle développe
aujourd’hui Lahwa, un premier EP personnel
inspiré de son enfance en Kabylie. À la croisée de la chanson, des
musiques électroniques et du cinéma, son univers explore les thèmes de la
mémoire, des émotions et du temps.
« Anouch a inspiré la chanson qui donne son titre à l’album. Anouch était une randonneuse. Anouch était ma grand-mère. En 1915 elle a parcouru à pied 1000 km d’Amasya à Deir es-Zor. Si elle a survécu, c’est qu’elle avait une grande gueule et qu’elle a su émouvoir le commandant turc du convoi qui la déportait. Anouch, en arménien, ça veut dire doux, sucré. Ça tombe bien, la musique c’est du sacré et … du sucré »
Le mercredi 06 mai 2026
de 20h30 à 22h30
payant Tout public. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-07T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T20:30:00+02:00_2026-05-06T22:30:00+02:00
EGLISE SAINT VINCENT DE PAUL 96, BOULEVARD JEAN JAURES 92110 CLICHY
https://www.youtube.com/watch?v=USilYl9rO-8 +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr