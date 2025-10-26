André Manoukian EGLISE SAINT VINCENT DE PAUL CLICHY

La Sultane, sorti en octobre 2025, est le cinquième

album que la musique arménienne inspire à André Manoukian. Elle est

pour lui une source de création inépuisable.

Les couleurs de la musique arménienne se mêlent parfaitement au jazz

modal. Sur scène, l’artiste aime à dire que ses origines orientales sont

aussi celles de nos musiques occidentales.

Son piano devient sa mémoire intime, son héritage culturel, une langue de

tendresse. Entre Orient et Occident, ses compositions dessinent un horizon

sans frontières, des arabesques levantines comme autant de routes

initiatiques, de labyrinthes, de méandres, qui semblent épouser les plis

et replis de nos mémoires.

Formée

au chant et à la composition de musique de film, Yasmine Meddour compose pour

les longs métrages Papicha (César

2020) et Houria. Elle développe

aujourd’hui Lahwa, un premier EP personnel

inspiré de son enfance en Kabylie. À la croisée de la chanson, des

musiques électroniques et du cinéma, son univers explore les thèmes de la

mémoire, des émotions et du temps.

« Anouch a inspiré la chanson qui donne son titre à l’album. Anouch était une randonneuse. Anouch était ma grand-mère. En 1915 elle a parcouru à pied 1000 km d’Amasya à Deir es-Zor. Si elle a survécu, c’est qu’elle avait une grande gueule et qu’elle a su émouvoir le commandant turc du convoi qui la déportait. Anouch, en arménien, ça veut dire doux, sucré. Ça tombe bien, la musique c’est du sacré et … du sucré »

Le mercredi 06 mai 2026

de 20h30 à 22h30

payant Tout public. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T20:30:00+02:00_2026-05-06T22:30:00+02:00

EGLISE SAINT VINCENT DE PAUL 96, BOULEVARD JEAN JAURES 92110 CLICHY

https://www.youtube.com/watch?v=USilYl9rO-8 +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr