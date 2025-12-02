André Manoukian Haguenau

– Savez-vous que le premier microsillon a été inventé dans une pyramide égyptienne ?

– Pourquoi les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ?

– L’expression Con comme un ténor est-elle justifiée par les lois de l’acoustique ?

– Comment l’exécution de Robespierre a-t-elle déclenché la naissance du Jazz ?

André Manoukian, seul au piano, apporte des réponses à ces questions fondamentales. Il dévoile les secrets des grands compositeurs, et montre comment exprimer ses sentiments en musique. À travers son parcours amoureux semé de muses, de sirènes et de catastrophes, convoquant tour à tour Pythagore ou Claude François, il raconte avec son érudition déjantée une histoire de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue. Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière ! .

English :

André Manoukian, alone at the piano, provides answers to these fundamental questions. He reveals the secrets of the great composers, and shows us how to express our feelings in music. Through his journey of love, strewn with muses, mermaids and disasters, and summoning Pythagoras and Claude François in turn, he tells the story of music as you’ve never heard it before. You’ll never listen to Sheila in the same way again!

German :

André Manoukian, allein am Klavier, gibt Antworten auf diese grundlegenden Fragen. Er enthüllt die Geheimnisse der großen Komponisten und zeigt, wie man seine Gefühle in Musik ausdrücken kann. Auf seinem Liebesweg, der von Musen, Sirenen und Katastrophen geprägt ist, ruft er abwechselnd Pythagoras oder Claude François auf und erzählt mit seiner verrückten Gelehrsamkeit eine Geschichte der Musik, wie Sie sie noch nie gehört haben. Sie werden Sheila nie wieder auf die gleiche Weise hören!

Italiano :

André Manoukian, da solo al pianoforte, risponde a queste domande fondamentali. Ci svela i segreti dei grandi compositori e ci mostra come esprimere i nostri sentimenti in musica. Attraverso il suo viaggio d’amore costellato di muse, sirene e catastrofi, facendo appello a Pitagora e Claude François, racconta la storia della musica come non l’avete mai sentita prima. Non ascolterete più Sheila nello stesso modo!

Espanol :

André Manoukian, solo al piano, da respuesta a estas preguntas fundamentales. Nos revela los secretos de los grandes compositores y nos muestra cómo expresar nuestros sentimientos con la música. A través de su viaje de amor salpicado de musas, sirenas y desastres, invocando a Pitágoras y Claude François a su vez, cuenta la historia de la música como nunca antes la habías oído. Nunca volverá a escuchar a Sheila de la misma manera

