ANDRÉ MANOUKIAN LA SULTANE Sérignan

ANDRÉ MANOUKIAN LA SULTANE Sérignan samedi 6 décembre 2025.

ANDRÉ MANOUKIAN LA SULTANE

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 34 – 34 – 35.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Un album entre Orient et Occident où son piano intime s’unit aux tablas, violoncelle et contrebasse pour un concert délicat et virtuose.

Bien connu du grand public comme juré de Nouvelle Star, André Manoukian est avant tout un compositeur et pianiste de jazz, curieux de toutes les influences du monde. Il revient avec « La Sultane », son cinquième album, inspiré par les sonorités arméniennes. Son piano y devient mémoire intime, héritage culturel, langue de tendresse.

Entre Orient et Occident, ses compositions, portées par les tablas spectaculaires de Mosin Kawa, le violoncelle de Guillaume Latil et la contrebasse de Gilles Coquard, tracent un horizon sans frontières. Des routes initiatiques, des labyrinthes et des méandres qui épousent les replis de nos mémoires.

Ma Sultane, ainsi ma mère appelait ma petite sœur avant de l’inonder de baisers. Un mot turc pour dire l’amour débordant des mères arméniennes envers leurs filles. Les garçons, eux, étaient ses Pachas.

Un concert tout en virtuosité, délicatesse et enchantement.

Payant Réservation obligatoire. .

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie

English :

An album between East and West, where her intimate piano joins forces with tablas, cello and double bass for a delicate, virtuoso concert.

German :

Ein Album zwischen Orient und Okzident, in dem sich ihr intimes Klavier mit Tablas, Cello und Kontrabass zu einem delikaten und virtuosen Konzert vereint.

Italiano :

Un album tra Oriente e Occidente, dove il suo pianoforte intimo si unisce alle tablas, al violoncello e al contrabbasso per un concerto delicato e virtuoso.

Espanol :

Un álbum entre Oriente y Occidente, donde su íntimo piano une fuerzas con las tablas, el violonchelo y el contrabajo para un concierto delicado y virtuoso.

L’événement ANDRÉ MANOUKIAN LA SULTANE Sérignan a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE