André MARE, peintre et décorateur, l’un des précurseurs de l’Art Déco Maison de la vie associative et citoyenne du 8e Paris Mardi 30 septembre, 15h00 Entrée libre, sans inscription

À l’occasion du centenaire de l’Exposition des Arts Décoratifs de 1915,Art

Dès 1909, le peintre André Mare expose des reliures aux lignes stylisées inspirées par sa Normandie natale. Sa carrière de décorateur marquée par le scandale de la maison cubiste et la rencontre avec l’architecte Louis Süe reprend en 1919 avec la création de la Compagnie des Arts français qui triomphe à l’exposition des Arts décoratifs en 1925.

Les difficultés financières et la maladie d’André mettent fin prématurément à l’entreprise.

La conférencière : Danièle Prévost, historienne et présidente de la Société Historique et Archéologique des 8 et 17e arrondissements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-30T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-30T16:30:00.000+02:00

1

https://sha8-17.e-monsite.com/

Maison de la vie associative et citoyenne du 8e 28, rue Laure Diebold, 75008 PARIS Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008 Paris