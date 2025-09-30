André MARE, peintre et décorateur, l’un des précurseurs de l’Art Déco Maison de la vie associative et citoyenne du 8e Paris
André MARE, peintre et décorateur, l’un des précurseurs de l’Art Déco Maison de la vie associative et citoyenne du 8e Paris mardi 30 septembre 2025.
Dès 1909, le peintre André Mare expose des reliures aux lignes
stylisées inspirées par sa Normandie natale. Sa carrière de décorateur marquée
par le scandale de la maison cubiste et la rencontre avec l’architecte Louis
Süe reprend en 1919 avec la création de la Compagnie des Arts français qui
triomphe à l’exposition des Arts décoratifs en 1925.
Les difficultés financières et la maladie d’André mettent fin prématurément à
l’entreprise.
La conférencière : Danièle Prévost, historienne et présidente de la Société Historique et
Archéologique des 8 et 17e arrondissements.
À l’occasion du centenaire de l’Exposition des Arts Décoratifs de 1915,
Le mardi 30 septembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-30T18:00:00+02:00
fin : 2025-09-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2025-09-30T15:00:00+02:00_2025-09-30T16:30:00+02:00
Maison de la vie associative et citoyenne du 8e 28, rue Laure Diebold 75008 Paris
https://sha8-17.e-monsite.com/