André MARE, peintre et décorateur, l’un des précurseurs de l’Art Déco Maison de la vie associative et citoyenne du 8e Paris

André MARE, peintre et décorateur, l’un des précurseurs de l’Art Déco Maison de la vie associative et citoyenne du 8e Paris mardi 30 septembre 2025.

Dès 1909, le peintre André Mare expose des reliures aux lignes

stylisées inspirées par sa Normandie natale. Sa carrière de décorateur marquée

par le scandale de la maison cubiste et la rencontre avec l’architecte Louis

Süe reprend en 1919 avec la création de la Compagnie des Arts français qui

triomphe à l’exposition des Arts décoratifs en 1925.

Les difficultés financières et la maladie d’André mettent fin prématurément à

l’entreprise.

La conférencière : Danièle Prévost, historienne et présidente de la Société Historique et

Archéologique des 8 et 17e arrondissements.

À l’occasion du centenaire de l’Exposition des Arts Décoratifs de 1915,

Le mardi 30 septembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-30T18:00:00+02:00

fin : 2025-09-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-30T15:00:00+02:00_2025-09-30T16:30:00+02:00

Maison de la vie associative et citoyenne du 8e 28, rue Laure Diebold 75008 Paris

https://sha8-17.e-monsite.com/