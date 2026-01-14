André Martin centenaire de sa naissance Montville

André Martin centenaire de sa naissance

Rue Baron Bigot Montville Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-03-22 13:00:00

2026-02-14

Le Musée des sapeurs-pompiers de France présente une exposition hommage à André Martin, à l’occasion du centenaire de sa naissance. Maire de Montville pendant plus de trente ans et grande figure politique de la Seine-Maritime, son parcours est retracé à travers archives, photographies et souvenirs personnels. .

Rue Baron Bigot Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 13 51 musee@montville.fr

English : André Martin centenaire de sa naissance

