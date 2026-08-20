André Metthey céramiste né à Laignes en 1871, Salle des Fêtes, Laignes

Informations pratiques

André Metthey céramiste né à Laignes en 1871 19 et 20 septembre Salle des Fêtes Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

André Metthey : entre histoire locale et histoire de l’art

Il est né à Laignes en 1871, Il a travaillé avec Matisse. Ses œuvres sont aujourd’hui conservées dans de grands musées… Et pourtant, connaissez-vous vraiment André Metthey ?

Une invitation à découvrir ou redécouvrir le parcours étonnant de cet enfant du pays devenu un céramiste reconnu, à la croisée de l’histoire locale et de l’histoire de l’art.

Petits et grands pourront partager cette découverte, avec un espace dédié aux enfants pour entrer dans l’univers de l’artiste de manière ludique.

Une histoire à découvrir, à comprendre et à transmettre.

Salle des Fêtes 2 Place Victor Gat. 21330 LAIGNES Laignes 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 81 43 03

André Metthey : entre histoire locale et histoire de l’art

© Maud Beaugrand