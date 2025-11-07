André Minvielle Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

André Minvielle, né en 1957 à Pau, est un artiste vocal hors norme. D’horloger à chanteur de bals, il explore l’oralité, le scat et les musiques populaires. Membre clé de la compagnie Lubat, fondateur de l’association Les Chaudrons, il mêle langue et mémoire collective. Récompensé du Grand Prix vocal de jazz 2024 par l’Académie du Jazz, il multiplie projets, hommages et créations, toujours entre mots, sons et territoires.

Minvielle le « volcalchimiste » s’empare des Abbesses avec son invité l’accordéoniste Lionel Suarez.

Le samedi 17 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T20:00:00+02:00_2026-01-17T21:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442