André Minvielle Ti’bal Tribal Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Les Chaudrons André Minvielle
BAL, MUSIQUE
Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents.
Du rhizome en dansant, en veux-tu en voilà.
En langues d’ici ou de là-bas.
Œcuménique et créatif, il vous tape l’enfant d’là bal,
Vous joue la valse des étiquettes en huit et demi de Rota,
Une cumbia Mingusienne de berbère les fagots,
Un tcha de la tchatche de sézigue,
Un fandingo en trio de Janeiro.
Et gens passent !
On mixe. C’est joyeux, ludique, érotique.
C’est de vous que nous apprenons à faire danser la vie.
Seule à seul ou en couple
En cercle circassien,
En ronde instantanée,
En petits moments de liberté.
De la tête aux pieds.
André Minvielle
À partir de 7 ans.
Précédé du lancement de saison et de la présentation des spectacles de l’hiver au Théâtre Jean Lurçat.
+ d’infos sur snaubusson.com .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
