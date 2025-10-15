André Minvielle Ti’bal Tribal Théâtre Jean Lurçat Aubusson

André Minvielle Ti’bal Tribal

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Les Chaudrons André Minvielle

BAL, MUSIQUE

Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents.

Du rhizome en dansant, en veux-tu en voilà.

En langues d’ici ou de là-bas.

Œcuménique et créatif, il vous tape l’enfant d’là bal,

Vous joue la valse des étiquettes en huit et demi de Rota,

Une cumbia Mingusienne de berbère les fagots,

Un tcha de la tchatche de sézigue,

Un fandingo en trio de Janeiro.

Et gens passent !

On mixe. C’est joyeux, ludique, érotique.

C’est de vous que nous apprenons à faire danser la vie.

Seule à seul ou en couple

En cercle circassien,

En ronde instantanée,

En petits moments de liberté.

De la tête aux pieds.

André Minvielle

À partir de 7 ans.

Précédé du lancement de saison et de la présentation des spectacles de l’hiver au Théâtre Jean Lurçat.

