André, play like an old gentleman please Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Mercredi 1er octobre 2025 à partir de 20h.

Jeudi 2 octobre 2025 à partir de 14h30. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-01 14:30:00

fin : 2025-10-02

2025-10-01 2025-10-02

André, play like an old gentleman please, est un portrait de l’acteur André Wilms, avec un support textuel des interviews filmées ou enregistrées, mais aussi des extraits des rôles qu’il a interprétés au cinéma notamment pour Aki Kaurismaki.

C’est le portrait d’un acteur, mais aussi le portrait d’une époque théâtral utopique, de la fin des années 70 au milieu des années 80. Ce spectacle est aussi une réflexion sur le métier d’acteur, avec ses apprentissages, ses doutes, ses difficultés pratiques et ses ruptures. André Wilms parlait avec autodérision et humour de son parcours.



C’est avec humour, autodérision et poésie de plateau que les artistes dressent un portrait sensible de l’acteur André Wilms et nous invitent dans ce voyage des 1000 vies et rencontres d’André, reflet d’une époque théâtrale utopique et d’un métier en quête de sens où la transmission devient un acte essentiel.



Dans un monde qui devient de plus en plus chaotique et où de nombreux repères se perdent, il leur semble important de revenir à certains fondamentaux comme la nécessité vitale de la transmission.



Tout Public à partir de 14 ans durée 1h08. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

André, play like an old gentleman please, is a portrait of the actor André Wilms, with a textual support of filmed or recorded interviews, as well as extracts from the roles he has played in films, notably for Aki Kaurismaki.

German :

André, play like an old gentleman please ist ein Porträt des Schauspielers André Wilms, mit Textunterstützung durch gefilmte und aufgezeichnete Interviews, aber auch durch Auszüge aus den Rollen, die er im Kino gespielt hat, insbesondere für Aki Kaurismaki.

Italiano :

André, play like an old gentleman please è un ritratto dell’attore André Wilms, con un supporto testuale di interviste filmate o registrate, oltre a estratti di ruoli interpretati in film, in particolare per Aki Kaurismaki.

Espanol :

André, play like an old gentleman please, es un retrato del actor André Wilms, con un soporte textual de entrevistas filmadas o grabadas, así como extractos de papeles que ha interpretado en películas, sobre todo para Aki Kaurismaki.

