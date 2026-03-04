André Ravéreau, leçons d’architecture, Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier, Montpellier

André Ravéreau, leçons d’architecture Mardi 24 mars, 13h30 Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier Hérault

L’exposition « André Ravéreau, leçons d’architecture » a été créée en 2019 en l’honneur du centenaire de la naissance de l’architecte (1919-2017), à l’initiative de Maya Ravéreau, sa fille, architecte elle aussi.

Grand défenseur d’une « architecture située », précurseur d’une architecture et d’un urbanisme respectueux de l’environnement, André Ravéreau lisait et relisait l’architecture traditionnelle comme nul autre. Il en a relevé les pertinences constructives, l’adaptation fine aux usages et aux climats, mais aussi l’équilibre et la troublante beauté dont témoignent les magnifiques photographies de sa compagne et collaboratrice, Manuelle Roche.

Son regard particulier a généré une œuvre importante – construite et écrite – ainsi qu’un atelier-école communément nommé « l’atelier du M’Zab », dans lequel l’apprentissage se faisait par l’expérience physique et sensible du site et la transmission continue d’un enseignement hors école, essentiellement oral, visant à exercer le regard pour mieux extraire le sens de la forme.

Nourrie du fonds d’archives accumulées par André Ravéreau et Manuelle Roche, et développée par l’association ALADAR (Association Les Amis D’André Ravéreau), l’exposition s’appuie sur une mine de supports de toutes natures : dessins, photographies, textes, enregistrements audio et vidéo, qui permettent de présenter des thématiques et travaux inédits sur lesquels réfléchissait André Ravéreau jusqu’à ses derniers jours.

Inspirée de la trame du livre Le M’Zab, une leçon d’architecture d’André Ravéreau (publié pour la première fois en 1981 chez Sinbad), l’exposition se déroule selon 6 thématiques : Latitudes, Détail, Décor, Façade, Geste, Transmission.

Durant la fin de sa vie, André Ravéreau s’est consacré à la composition d’ouvrages et de livrets traitant de l’architecture à la fois vernaculaire et savante. L’association ALADAR l’a accompagné dans ce travail, s’imprégnant de sa facture. Plusieurs de ces supports, demeurés inédits, ont été adaptés dans l’exposition.

L’une des richesses de cette exposition est sa dimension collective et multi-générationnelle propre à la structure de l’association ALADAR. Les regards sont pluriels et émanent de l’expérience de chacun des membres auprès de l’architecte.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Table ronde le Mardi 24 mars à 17h45

« Cultures constructives ou architecture vernaculaire ? » précédée de la présentation de l’exposition

À l’occasion de l’exposition, l’ENSAM invite, pour une table ronde :

– Maya Ravéreau, fille d’André Ravéreau et Manuelle Roche, architecte, œuvre à la transmission et à la diffusion des écrits théoriques, réalisations architecturales et photographies de ses parents ; cofondatrice d’ALADAR

– Mounia Bouali, architecte diplômée de l’EPAU, docteure en urbanisme, enseignante à l’ENSA Paris-Val de Seine, ses travaux de recherches portent sur l’habitat et l’habiter au M’Zab ; membre d’ALADAR

– Pascal Baeteman, maçon, a travaillé avec André Ravéreau ; membre d’ALADAR

– Clément Gaillard, fondateur du bureau d’études Freio, spécialisé dans le design climatique.

La table ronde sera modérée par Badis Benyoucef, étudiant en dernière année à l’ENSAM.

Séminaire de recherche organisé par le LIFAM, laboratoire de recherche de l’ENSAM le Mardi 24 mars 13h30-16h30

Sujet : « Conforts/inconforts dans l’habitat »

Invité.e.s :

– Robert Célaire, ingénieur énergéticien, spécialisé dans la conception bioclimatique

– Mounia Bouali, architecte diplômée de l’EPAU, docteure en urbanisme, enseignante à l’ENSA Paris-Val de Seine, ses travaux de recherches portent sur l’habitat et l’habiter au M’Zab ; membre d’ALADAR

PARTENAIRES

Cet événement a été initié par le mouvement pour une Frugalité Heureuse et Créative.

L’ENSAM remercie ses partenaires pour leur soutien financier sur ce projet :

Le LIFAM, Laboratoire Interdisciplinaire Formes Architectures Milieux

le Crédit Agricole Languedoc

Cette exposition est labellisée « Moment MIRANDA ». Le programme MIRANDA bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-23-EXES-0008, ainsi que d’une subvention d’investissement de la Région Occitanie

André Ravéreau sous la stoa de la maison de Grèce. Photo Manuelle Roche ©ADAGP, Paris 2026.