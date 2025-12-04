André Rieu Joyeux Noël Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
André Rieu Joyeux Noël Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy dimanche 14 décembre 2025.
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Début : 2025-12-14 17:00:00
Pour les fêtes, la magie s’invite sur grand écran. Rejoignez André Rieu pour son Concert de Noël 2025 Joyeux Noël ! et laissez-vous emporter par des chants de Noël, de magnifiques valses et de nombreuses surprises l’événement cinématographique de Noël à ne pas manquer ! Avec son fabuleux Johann Strauss Orchestra, et des invités spéciaux dont la sensationnelle Emma Kok et plus de 400 musiciens de cuivre qui feront résonner la majestueuse sonorité de Noël, le concert d’André s’annonce plein de chaleur, de rires et de fête. Noël est la période de l’année préférée d’André, et il a hâte de partager ce spectacle exceptionnel avec vous, en exclusivité dans les cinémas ! .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
