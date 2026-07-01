André Villers, Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris

Informations pratiques

André Villers 3 juillet – 27 septembre 2027 Musée Magnelli – musée de la céramique Alpes-Maritimes

Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-03T11:00:00+02:00 – 2027-07-03T13:00:00+02:00

Fin : 2027-09-27T14:00:00+02:00 – 2027-09-27T17:00:00+02:00

L’exposition consacrée à André Villers, organisée à l’été 2027 dans la salle Eden rebaptisée à son nom, mettra en lumière son lien profond avec Vallauris, ses amitiés artistiques majeures et ses nombreuses expérimentations plastiques. Riche de la collection du musée et de prêts de plusieurs institutions nationales et régionales, elle offrira un parcours thématique autour du territoire, des artistes et de la création.

L’événement sera accompagné d’un catalogue, d’actions de médiation et d’un parcours photo en ville sur les lieux historiques de ses prises de vue.

Musée Magnelli – musée de la céramique Place de Liberation, 06220 Vallauris, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33493647183 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-musee-Magnelli-musee-de-la-.html

L’exposition consacrée à André Villers, organisée à l’été 2027 dans la salle Eden rebaptisée à son nom, mettra en lumière son lien profond avec Vallauris, ses amitiés artistiques majeures et ses de …

© François Fernandez