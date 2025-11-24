Andrea Camilleri et le commissaire Montalbano Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

Andrea Camilleri et le commissaire Montalbano

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-11-24 14:30:00

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Conférence de Bernard Jacquier, Professeur agrégé de lettres classiques.Tout public

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35

English :

Lecture by Bernard Jacquier, Professor of Classics.

German :

Vortrag von Bernard Jacquier, Professeur agrégé de lettres classiques.

Italiano :

Conferenza di Bernard Jacquier, professore di discipline classiche.

Espanol :

Conferencia de Bernard Jacquier, profesor de clásicas.

