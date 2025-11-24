Andrea Camilleri et le commissaire Montalbano Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges
Andrea Camilleri et le commissaire Montalbano
Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges
Conférence de Bernard Jacquier, Professeur agrégé de lettres classiques.Tout public
Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35
English :
Lecture by Bernard Jacquier, Professor of Classics.
German :
Vortrag von Bernard Jacquier, Professeur agrégé de lettres classiques.
Italiano :
Conferenza di Bernard Jacquier, professore di discipline classiche.
Espanol :
Conferencia de Bernard Jacquier, profesor de clásicas.
